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Mizalle; Modanın Yeni Adresi

Kumaş, kalite, bol seçenek ve kolay alışveriş özelliği ile e-alışveriş’e yepyeni bir soluk geliyor… MIZALLE.

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Birbirinden farklı tasarımları, kadınların beğenisine sunan Mizalle; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı ürünleriyle moda severlerin yeni adresi… Moda dünyasına yepyeni tasarımlarıyla bir “tık” uzaklıkta olan mizalle.com adresine girerek kendi tarzınıza uygun tüm kreasyonları keşfetmeye hazır mısınız?

 

Osmanlıca “Şemsiye” anlamına gelen Mizalle,  e-ticarete yeni bir soluk getiriyor. Kadınların A’dan Z’ye ihtiyaçlarını karşılayan marka, ölçülü giyim kategorisini de büyüterek e-ticaret alanında ulaşılabilir lüks felsefesini moda severlerin beğenisine sunuyor. 

Mizalle koleksiyonu; üreten, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı güçlü, kadına yönelik bir koleksiyon. Doğallık, hafiflik,  şıklık, detaylardaki kumaş kalitesi ve farklılaşan tasarım izleri ise her parçada hissediliyor.

Yüksek rafine zevkler Mizalle ürünlerinde…

www.mizalle.com 300 adet yeni ürünle moda severlerin yeni adresi…  Ölçülü giyim deyince akla gelen marka olmayı hedefleyen ve bu konuda rakibi olmayan Mizalle, ölçülü giyimi tercih eden kadınlar için kaliteli ve ulaşılabilir ürün seçenekleriyle e-ticarete de yeni bir soluk getirecek. Üç farklı gruptan oluşan koleksiyonuyla 20-50 yaş arası kadınları şık, kaliteli ve tasarım ürünlerle buluşturan marka, her hafta yeni ürünleri sitesine dahil edecek. 

Yüksek rafine zevkleri olan ve modayı yakından takip eden kadınlar, mizzalle.com sitesinde kabandan pantolona, gömlekten elbiseye, kabandan cekete kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapma keyfini yaşayacak…

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