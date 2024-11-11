Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi.

Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Meler'in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

- KOCA, ÜÇ AYRI SUÇTAN 4 YIL 7 AY 22 GÜN HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veri mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- DİĞER SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Sanık Çelikkaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 8 ay olmak üzere 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin'e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.