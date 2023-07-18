Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre yaşanan patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

BAKAN YERLİKAYA: MAALESEF 4 İŞÇİMİZ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini aktardı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır."

Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.



Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 18, 2023

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Bölgenin emniyeti sağlandı. Hastaneye sevk edilen 4 yaralının sağlık durumları iyi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikasındaki yangın söndürülmüştür." denildi.

Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikasındaki yangın söndürülmüştür.#MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/Llt7BSw0Ci — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2023

Ankara Valisi Vasip Şahin, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MKE'ye ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, saat 10.55'te fabrikanın AR-GE bölümünde henüz teknik sebebi bilinemeyen bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan 4 işçinin tedavi altına alındığını, bilinçlerinin açık olduğunu belirten Şahin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı. Ama yine de orada bir itfaiye ekibimiz ve yine müessesenin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK İNCELEME DEVAM EDİYOR"

"Yaralılar hangi hastanede tedavi altında, durumları nasıl?" soruları üzerine Şahin, yaralıların, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"Yangının sebebine ilişkin bilgi var mı?" sorusuna Şahin, "Teknik inceleme devam ediyor." yanıtı vererek, sonuca ilişkin fabrika müdürlüğünce kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

"HERHANGİ BİR SİRAYET OLMADI"

"Yerleşim yerlerinde bir tahliye söz konusu mu?" sorusunu Şahin, "Hayır, yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride 2-3 bölümde etkili olmuş, diğer bölümlere etkisi olmamış. Ne fabrikanın içindeki diğer bölümlere ne de yerleşim yerlerine herhangi bir sirayet ya da etki olmadı." diye cevapladı.

Vali Şahin, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısının da çalışmaları takip edip, detaylı inceleme yapılması talimatını verdiğini aktararak, durumun endişe verici olmaktan çıktığını vurguladı.

"Bir sabotaj ihtimali değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Şahin, "Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. Ama tüm detaylı incelemeler, teknik ekipler tarafından yapılacak." cevabını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "18.07.2023 günü saat 10.50 sıralarında, kamu faaliyeti yürüten Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak işin gerçeğini tespit etmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

PATLAMAYI GÖREN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI



Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından olayın görgü tanığı Levent Davran o anları anlattı.

Olayın öğle saatlerinde meydana geldiğini belirten Davran, "Saat 11.30-12.00 civarı dumanı gördük. Patlama sesleri geldi, 3-4 kez patladı. Ambulanslar geçtikten sonra 5-6 tane itfaiye, itfaiyeden sonra tekrar patlama oldu. Patlamadan sonra biz buraya geldik zaten. İndim eve çıktım dedim herhalde bir şey yoktur. Tekrar geldiğimde büyük bir patlama oldu. 3-4 kere patlama sesi duydum ben. Ardından tek tek patlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasındaki patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayaş'ta MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarını sürdürüyor. Adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleri ile incelenmektedir." ifadesini kullandı.