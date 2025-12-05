İSTANBUL 20°C / 11°C
Güncel

MKE Roket Fabrikasındaki patlamayla ilgili davada karar

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 12:49 - Güncelleme:
MKE Roket Fabrikasındaki patlamayla ilgili davada karar
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı davada sona gelindiğini bildirerek, kararı açıkladı.

Buna göre, sanıklar Ahmet Atasoy, Oktay Armağan, Zafer Sarı, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5'er yıl hapse çarptırıldı. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinde düzenlenen "takdiri indirim nedenlerini" göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 4 yıl 2 ay olarak belirledi.

Tutuksuz sanık Kuntay Karabacak ise üzerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

- OLAY

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip, paketlenmeden depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istenmişti.

  • MKE Roket Fabrikası
  • patlama
  • dava

