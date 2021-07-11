Mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA 11 Temmuz 2021 Pazar 00:38 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 00:38

Kaza, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Polat yönetimindeki 27 HH 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki mobese direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil İbrahim Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken Polat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.