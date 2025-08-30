İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Mobil'' dolandırıcılar yakayı ele verdi: 46 kişiden 14 milyonluk vurgun
Güncel

''Mobil'' dolandırıcılar yakayı ele verdi: 46 kişiden 14 milyonluk vurgun

İstanbul'da mobil uygulama üzerinden kullanıcıların cep telefonlarındaki internet bankacılığı hesaplarına erişerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 27 zanlı tutuklandı.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
''Mobil'' dolandırıcılar yakayı ele verdi: 46 kişiden 14 milyonluk vurgun
ABONE OL

İstanbul'da cep telefonu uygulamasıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretli platformlardaki dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı yoldan ücretsiz izlenmesini sağlayan mobil uygulama aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, özellikle gece saatlerinde zararlı yazılım aracılığıyla uygulamayı kullananların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 27'si tutuklandı, 5'i salıverildi.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.