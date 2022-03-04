Mobil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç' teslim edildi

IHA 4 Mart 2022 Cuma 10:06 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 10:06

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne 'delile olan güven, devlete olan güven' anlayışından hareketle olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerinde delile dönüştürebilen Kıraç adı verilen 4x4 araç gönderildi. Yerli ve milli imkanlarla oluşturulan ve mobil bir olay yeri inceleme şube müdürlüğü olarak görev yapabilen Kıraç, olay yerindeki birçok bulgunun, kimyasal ve fiziki incelemesi dakikalar içeresinde gerçekleşebilecek. Bu sayede tespit edilen parmak izleri araçtaki son teknoloji cihazlarda hızlıca geliştirilip sistemde taranarak sahibiyle eşleştirebilecek ve olayın failinin kimliği olay yerinde tespit edilebilecek. Ayrıca, ekipler daha suç mahallinden ayrılmadan suçla ilgili somut bilgiler edinebilecek.

CİNAYET SENARYOSU CANLANDIRILDI

Kıraç'ın tesliminde uygulamalı olarak cinayet senaryosu da canlandırıldı. Senaryoya göre, Kıraç içerisinde bulunan drone vasıtasıyla elde edilen bulgudan alınan parmak izi Kıraç içerisindeki özel donanımlı ekipmanlar da işleme tabi tutuldu. Geliştirilen parmak izi veri sistemindeki kayıtlarla eşleştirilerek katil zanlısının kimliği belirlendi.

4 YENİ DİZAYNLI OLAY YERİ İNCELEME ARACI DA FİLOYA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Kıraç'ın yanı sıra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 4 yeni dizaynlı olay yeri inceleme aracı da emniyetin araç filosuna dahil edildi. Yeni dizaynlı olay yeri inceleme araçlarının bir tanesi Merkez Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü diğerleri de Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçe Grup Amirliklerinde kullanılacak.

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Erciyes ile Asayiş Şube Müdürü Semih Seymen Kıraç'ın teknik özellikleri ve donanımsal yapısı hakkında ekiplerden bilgi aldı. Türkiye genelinde belirlenen şehirlere Kıraç'ın gönderildiğini belirten Erciyes, "Aydın'da önem arz eden bir il ve bu nedenle de Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu denli önemli bir aracı bize tevdi etti. Aracın içerisi çok geniş ve son sistem ekipmanlarla donatılmış durumda. Afetlerde ve büyük asayiş olaylarında olay yerine giderek olay yerinde bütün incelemeler yapıldıktan sonra delillerin incelenerek sisteme kayıt edilmesi, parmak izlerinin alınması ve şüphelilere daha çabuk ulaşılması sağlanacak sistemler barındırıyor. İçerisinde jeneratör ve açık arazilerde araştırma ve inceleme yapılmasını sağlayacak 2 adet drone da bulunuyor. Yerli ve milli bir araç ve 4x4 olarak faaliyet gösteriyor. Elimizi büyük ölçüde güçlendirecek olan Kıraç'ın Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.