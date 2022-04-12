Mobil kuaförle hasta, yaşlı ve engellilere evde bakım

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mobil kuaför, zaman, ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerle ilçelere gidemeyen köy sakinlerine büyük kolaylık sağlıyor.

Her hafta merkeze uzak köyleri ziyaret eden mobil kuaför tırı ile 7'den 70'e tüm vatandaşlara hijyen ve salgın kuralları içinde saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti veriliyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, rahatsızlık ya da engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları ise evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileri de ihmal etmeyen mobil tır, köy okullarının bahçesine park ederek, çocukların saçını istedikleri gibi kesip şekil veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, kırsal bölgelerdeki vatandaşların ayağına kuaför hizmeti götürdüklerini belirtti.

Kadın ve erkeklere yönelik kuaför hizmetinin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Güven Ulutekin, "Özellikle engelli, yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlarımızın saç kesimleri ve kişisel bakımlarını yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 17 bin kişiye kuaförlük hizmeti verdik." ifadelerini kullandı.

Alanya ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan Hasan Sezen, mobil kuaförün çok faydalı bir hizmet olduğunu belirtti.

Mobil kuaförde kişisel bakımını yaptıran Belza Gülerkan ise ancak ilçeye gidebildiklerinde kuaför hizmeti alabildiklerini, diğer zamanlarda kadınların birbirlerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Yenice Mahalle Muhtarı Hasan Yılmaz da yaşlılar açısından çok faydalı bir hizmet olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki Sinan Kara da, "Evime kadar gelerek beni tıraş ettiler. Sağ olsunlar var olsunlar." ifadesiyle yetkililere teşekkür etti.

