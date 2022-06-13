Mobilite Hızlandırma Programı'nda sahne girişimcilerin… Togg ve Bilişim Vadisi, girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyor

Türkiye'de mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak ve bu alanda faaliyet gösteren, proje geliştiren girişimcilere eğitim ve mentörlük vermek amacıyla Mobilite Hızlandırma Programı başlatıldı. Togg'un, Bilişim Vadisi ile hazırladığı programa 850'nin üzerinde başvuru geldi.



YOĞUN MENTÖRLÜK VE EĞİTİM

Mobilite Çalışma Grubu ve Togg mentörleri tarafından 47 girişim, programdan kabul aldı. 8 hafta boyunca bu girişimcilere vadide bulunan Ar-Ge firmaları tarafından yoğun teknik mentörlük sunuldu. Ayrıca uzman isimler tarafından mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konuda eğitimler verildi.

ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Programda ürünlerin teknolojik seviyelerinin artırılmasının yanı sıra girişimlerin operasyonel süreçlerinin de teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılmasına odaklanıldı. Ürünlerini test edebilmeleri için uygulama platformlarına erişim imkânı sağlandı. Potansiyel müşterileri ile ilk görüşmeler planlandı ve yatırıma hazır girişimler yatırımcılar ile ön görüşmeler yapıldı.

FİNAL GÜNÜ

14 Haziran'da Bilişim Vadisi'nde hızlandırma programının finali gerçekleştirilecek. Final gününde programı başarıyla tamamlayan 10 girişimci sahne alacak. Girişimler, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıtarak yatırım almaya çalışacak.