Mobilya dükkanında çıkıp 2 dükkana daha sıçrayan yangın söndürüldü

Ayhan Sokağı'ndaki mobilya dükkanının çatısı tamir edilirken iddiaya göre, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Saat 12.50 sularında çıkan yangın, yandaki 2 dükkana daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın nedeniyle 3 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

- "KIVILCIMDAN DOLAYI BÖYLE OLDU"

Mobilya dükkanı sahibi Hüseyin Dinç, yangına ilişkin, "Çatı tamiratı yapıyorduk, yağmur akıntısından dolayı usta çalışıyordu. Kıvılcımdan dolayı böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Yangını gören esnaftan Mehmet Köşeoğlu ise "Yangın tüpü olmuş olsa... Olmadığı için panik halinde bırakıyorlar. O da büyüyüp arka sokağa geliyor. İtfaiye çok hızlı geldi buraya ama sokak dar olduğu için içeri giremedi. Uzatma hortumları, takviye hortumlar derken bir yarım saat kayıp oldu, belki de bu kadar hasar olmayacaktı." diye konuştu.

