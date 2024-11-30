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Güncel

Mobilya fabrikasında yangın! 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Mobilya fabrikasında yangın! 3 işçi hayatını kaybetti
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

  • yangın kontrolü
  • mobilya fabrikası
  • Kayseri OSB

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