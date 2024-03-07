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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ajanslar7 Mart 2024 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
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Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir mobilya imalathanesinde çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mobilya ürünlerinin bulunduğu iki katlı imalathanedeki yangın iş yerini sardı.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Can kaybının yaşanmadığı öğrenilen yangında maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının arından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.

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