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Mobilya sektörünün elmas markası: Bellona

Türkiye İtibar Akademisi tarafından yayınlanan Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona ürün kalitesi, yönetim ve sosyal fayda alanlarında elmas kategoride yer aldı.

4 Kasım 2024 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Mobilya sektörünün elmas markası: Bellona
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Türkiye İtibar Akademisi'nin Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona, ürün kalitesi, yönetim mükemmeliyeti ve sosyal fayda yaratma konularında gösterdiği üstün performans ile "Elmas Marka" kategorisinde yer aldı.

5-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 14 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda mobilya sektöründe en prestijli ödüllerden biri olan "Elmas Marka" kategorisinde Bellona'nın adı öne çıktı. Bu ödül, Bellona'nın yalnızca kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyeti ile de sektöründe fark yarattığını bir kez daha tescilledi.

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