Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinden kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı güvenli modern yaşam alnı inşa ediyoruz. Başkentimizi nakış nakış işliyoruz.

Millet bahçelerimizle parklarımızla yeşil alanlarımızla Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz.

Sıfır atık projelerimizle bisiklet yollarımızla yeşil yürüyüş yollarımızla Ankara'mızı çevreci modern yaşanılabilir bir şehir yapıyoruz. Ankara'mızı hak ettiği hizmete kavuşturuyoruz. Kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz.

Kızılcahamam artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oldu. İnanıyorum ki bu güzel ilçemiz büyük projelere ev sahipliği yapacak. Bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar vatanperverdir. Milli ve yerlidir. Bizim dostumuz-kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birisi oluyor.

Burayı asla ihmal etmiyor tüm imkânlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Kızılcahamam'ı ilk sıfır atık pilot bölgesi yaptık. Kızılcahamam artık sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu.

İlçemize modern bir hamam kazandırdık. Titiz, kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşimizin hizmetine veriyoruz. 2 milyar 218 milyon liralık eserin açılışını birlikte yapacağız. Ankara'mıza, sizler için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.