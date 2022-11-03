''Modern Rapunzeller''e Yakup Yıldır imzası

Kırklareli-Lüleburgaz'da hizmet veren ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınları salonunda ağırlayan Yakup Yıldır'ın kaynak saç uygulamaları, 'Rapunzel' adı verilen uzun saçları yeniden moda haline getirdi. Kendine ait stiliyle saçları çok kısa sürede uzatan Yıldır, "Saça hiçbir zararı olmayan bu yöntemle kadınlar çok kısa sürede hayallerindeki uzun, canlı ve ışıltılı saçlara sahip olabiliyor" dedi.

"GÜZELLİĞE ÖNEM VEREN KADINLAR İSTİYOR"

Kaynak saçın daha önce genellikle 'ihtiyaç' nedeniyle tercih edildiğini belirten Yakup Yıldır, bugün ise güzelliğine önem veren tüm kadınların bu yönteme başvurduğunu söyledi: "Eskiden saçları hacimsiz, çok seyrek ve cansız görünen kadınlar kaynak saç uygulaması yaptırırdı. Şimdi ise Rapunzel trendini yakalamak isteyen, beline kadar uzun, canlı ve ışıltılı saçları olmasını arzulayan herkes kaynak saç yaptırmaya geliyor."

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Yakup Yıldır, kaynak saça olan ilginin artmasında sosyal medyanın da payı olduğunu dile getirdi: "Başta Instagram olmak üzere pek çok sosyal medya uygulaması, görsellik üzerine kurulu. Bu platformlarda paylaşılan fotoğraflarda da en çok dikkat çeken unsurlardan biri saçlar. Hem modayı yakalamak hem etkileyici bir görünüme sahip olmak isteyen kadınların şu sıralar ilk tercihi, kaynak işlemiyle saçlarını uzatmak."