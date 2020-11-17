İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,744
  • EURO
    9,1976
  • ALTIN
    470.551
  • BIST100
    1264.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Moderna Inc CEO'su, birkaç milyon doz Covid-19 aşısının üretildiğini açıkladı
Güncel

Moderna Inc CEO'su, birkaç milyon doz Covid-19 aşısının üretildiğini açıkladı

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc CEO'su, ABD'de birkaç milyon doz Covid-19 aşısının üretildiğini açıkladı.

17 Kasım 2020 Salı 17:35 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 17:44
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.