Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen FETÖ sanığına hapis
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- İHA
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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