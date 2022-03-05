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'Momo Bebeköy' isimli restoranda skandal! Başörtülü diye içeri almadılar

İstanbul Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran, başörtülü kadın müşterileri içeri almadı. Duruma tepki gösteren kadınlara, restoran çalışanı, ''Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz' cevabını verdi. İşletmenin skandal tavrı büyük tepki çekti.

5 Mart 2022 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:22
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İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Momo Bebeköy isimli restoranın başörtülü müşterilere skandal tutumu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mağdur olan kadın müşterilerin kaydettiği görüntülerde, restoran çalışanının kadınlara, "Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği duyuluyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Başörtülü oldukları gerekçesiyle mekana alınmayan kadınlar, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her kesimden insan sergilenen tutumdan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. "Yıl 2022 olmuş ama Türkiye'de başörtüsü düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor" diyerek işletmeden hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca işletmede yasak olmasına rağmen kapalı alanda sigara içildiği, restoranın kaçak yerlerinin de olduğu belirtildi. Vatandaşlar yetkililere gereğinin yapılması için çağrıda bulundu.

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