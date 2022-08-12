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Mondihome'un Polatlı mağazasında ''robot müşteri temsilcisi'' dönemi

Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazasının hizmete aldığı robot müşteri temsilcisi RoboMondi'nin tanıtımı yapıldı.

12 Ağustos 2022 Cuma 11:37 - Güncelleme:
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Erciyes Anadolu Holding açıklamasına göre, insan hayatına hızı ve rahatlığı getiren teknoloji artık mobilya sektöründe de yerini almaya başlıyor.

Müşterilerin hayatına kolaylık sağlanması amacıyla Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazası tarafından RoboMondiprojesi hayata geçirildi.

Mondihomebayisi olarak faaliyet gösteren Dekor Mobilya'nın yatırımıyla hayata geçen projede yapay zeka alt yapısına sahip RoboMondiile mobilya alışverişi farklı bir boyuta taşındı.

Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor. Talep edilmesi halinde alternatif seçenekleri de anlatan robot, mobilya seçiminde karar verme sürecini hızlandırıyor.

Soru ve ayrıntılı bilgi için; Erciyes Anadolu Holding Kurumsal İletişim: [email protected]

Mondihome'un Polatlı mağazasında "robot müşteri temsilcisi" dönemi

Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor

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