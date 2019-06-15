CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP salonunu kullanamadığı için Vali Seddar Yavuz'a "it" dediği anın görüntüleri ortaya çıkmış, CHP medyası bu görüntülere montaj demişti. CHP yanlısı medyanın montaj yalanına ham görüntülerle cevap verildi. O anlara ait ham görüntülerde CHP adayı İmamoğlu'nun yanındakilerin de Türk polisine hakaretler ettiği anlar yer alıyor.