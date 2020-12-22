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Moody's'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı.

AA22 Aralık 2020 Salı 09:20 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 09:20
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Moody's'in açıkladığı 2021'e ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 4 Haziran ve 3 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.

Kuruluşun reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.

Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, en son 4 Aralık'ta Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

Kuruluş, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B2", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

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