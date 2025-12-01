Moon Life Dergisi'nden 360'a iki önemli ödül

Bu yıl ödüller, televizyon, kültür, sanat, medya ve eğlence dünyasında iz bırakan projelere ve isimlere takdim edildi. Törenin öne çıkan iki önemli ödülü 360'a gitti.

YILIN EN İYİ TV YÖNETİCİSİ: HANDE ERTEKİN – 360 & TV4

Gecede "Yılın En İyi TV Yöneticisi" ödülüne layık görülen 360 ve tv4 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin, Türkiye medya sektöründe vizyoner yayıncılık yaklaşımı, reyting başarısını sürdürülebilir hale getiren stratejik adımları ve içerik çeşitliliğine yön veren duruşuyla fark yarattı.

Ertekin'in bu ödülü, hem sektör hem de izleyiciler nezdinde önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Ödülü alırken yaptığı konuşmada, 'İyi şeyler inandığınızda, daha iyi şeyler sabrettiğinizde, çok daha iyi şeyler asla vazgeçmediğinizde gerçekleşirmiş. Ben 16 yaşımda başladığım meslek hayatımda bir işe ömür sığdırırken iki şeyden asla vazgeçmedim; birincisi işimi severek, saygı duyarak, etik kurallar çerçevesinde yapmak, diğeri ise her zaman ekip ruhuna inanmak oldu. 360 ve tv4 Genel Yayın Yönetmeni olarak bu yükü arkamda varlığını hissettiğim TürkMedya ailem ve tv4 ile 360'taki tüm sunucularım, ekibim adına almak istiyorum. Bizi izleyin. Aralık ve Ocak aylarında bomba gibi programlarla geliyoruz.' ifadelerini kullandı.

YILIN EN İYİ MODA PROGRAMI: BANU NOYAN'LA EN MODA – 360

Törenin dikkat çeken bir diğer ödülü ise moda dünyasının yükselen ekran markası Banu Noyan'la En Moda programına verildi. "Yılın En İyi Moda Programı" ödülünün sahibi olan yapım, modayı sadece bir akım değil, kültürel bir ifade biçimi olarak işleyen formatıyla izleyicilerden tam not aldı.

Programın sunucusu ve yapımcısı Banu Noyan, ödülü alırken: "Bu başarı, modayı ekrana taşıma cesaretine, yeniliklere ve kaliteden ödün vermeden ilerleyen bir ekibe ait. Bu ödül, gelecek projelerimiz için motivasyonumuzdur." dedi.

UNUTULMAZ BİR GALA GECESİ

Sunuculuğunu ünlü isimlerin üstlendiği törende; televizyon dünyasının en çok izlenen haber programlarından yapımlara, kültür-sanat projelerinden oyunculuk performanslarına kadar pek çok kategori ödüllendirildi. Tören, sanat ve medya dünyasının güçlü markalarına verilen "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" ile taçlandı.