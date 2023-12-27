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Moriwaki: 5.1 şiddetindeki deprem Marmara fay hattını rahatlatmadı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Moriwaki: 5.1 şiddetindeki deprem Marmara fay hattını rahatlatmadı
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Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti.

Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı." dedi.

- EĞİTİME AĞIRLIK VERİLMELİ

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Depremde halen binalardan atlayıp hayatını kaybeden insanların olduğunu dile getiren Moriwaki, "Türkiye'de depreme karşı eğitim yeterince yok. Japonya'da anaokulunda eğitim başlıyor. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde 'aman depremi çocuklar duymasın' deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Moriwaki'ye plaket verdi.

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