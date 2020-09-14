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Moskova'nın teklifine Türkiye'den sert cevap: Rum yönetimi bizim muhatabımız değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Eğer isterlerse Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında arabuluculuk yapmaya hazırız' açıklamasına cevap verdi. Lavrov'a tepki gösteren Çavuşoğlu, 'Rum yönetimi bizim muhatabımız değil. Rusya isterse KKTC ile Rum yönetimi arasında şeffaf ve dengeli bir arabuluculuk yapabilir.' diye konuştu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:58
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'a ziyaretinden önce ülke basınına verdiği demeçte, "Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" demişti.

NTV canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşının bu teklifine tepki gösterdi. Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin değil KKTC'nin muhatabı olduğunu söyleyerek, "Rum yönetimi bizim muhatabımız değil. Rusya isterse KKTC ile Rum yönetimi arasında objektif ve dengeli bir arabuluculuk yapabilir. Rum yönetiminin muhatabı KKTC'dir. Lavrov'a dah öncede söylemiştim. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız adanın Türk tarafına da geçip onları da dinleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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