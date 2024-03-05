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MOSSAD operasyonunda gözaltına alınan casuslardan 5'i FETÖ'cü çıktı!

MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin ihraç polis olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden FETÖ üyeliğinden ihraç olduğu öğrenilen İsmail Kaya'nın adresinde ise 4,5 kilogram kokain ele geçirildi.

DHA5 Mart 2024 Salı 15:08 - Güncelleme:
MOSSAD operasyonunda gözaltına alınan casuslardan 5'i FETÖ'cü çıktı!
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Milli İstihbarat Teşkilatı, bazı kişilerin İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu, İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi. Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı. MİT'in çalışmalarını tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Özkan Şahin, Ömer Burak Gezer, İsmail Kaya ve Ercan Kama'nın eski polis olduğu, Mehmet Yetimova'nın İstanbul Vergi Dairesi'nde çalıştığı, Funda Kadayıfçıoğlu'nun ise özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen İsmail Kaya'nın evinde 4,5 kilo kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden yine eski polis Hakan Kabaca'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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