Mossad'dan propaganda bombardımanı: Netflix üzerinden ajan arıyorlar

20 Aralık 2020 Pazar 16:45 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 19:47

İsrail'in istihbarat teşkilatı, imaj çalışmalarına başladı. Buna göre Mossad; Netflix, Hulu ve Apple TV gibi yayın platformları üzerinden bünyesine yeni elemanlar alacak.

NTV'nin İsrail gazetesi Haaretz'den aktardığı habere göre, Apple TV Plus'taki Tahran, Netflix'teki The Spy ve Hulu'daki False Flag gibi yapımların yanı sıra imaj çalışmalarında bulunacak elemanların, siber savaş alanında da ülkeyi temsil etmesi bekleniyor.

2016'dan beri Mossad'ın başında olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen, eleman alımı için bütçeyi birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdı.

İstihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki görünürlüğünü artırmaya çalıştığını belirtti.

Mossad, başrollerini Tom Cruise ve Kelly McGill'in paylaştığı ünlü Top Gun filminin ABD Hava Kuvvetleri için çizdiği imajı sağlayacak yapımlar peşinde. Bu çalışma ile birlikte teşkilatın yeniden havalı görünmesi hedefleniyor.

BÜTÇE ARTIRILDI

2016'dan beri Mossad'ın başında olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen'un, eleman alımı için bütçeyi, birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdığı öğrenildi.

Istihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki olumlu görünürlüğünü artırmaya çalıştıklarını belirtti.

ESKİ AJANDAN DESTEK ÇAĞRISI

Hollywood stüdyoları için danışmanlık yapan bir şirketin sahibi ve 28 sene boyunca teşkilatta çalışmış Avner Avraham, daha çok ajana ihtiyaçlarını olduğunu açıklayarak destek çağrısında bulundu.

Ülkedeki yazar ve yapımcıların da cemaate benzer bir topluluğun parçası olduğunu açıklayan Israilli yönetmen Eytan Fox, ülkedeki herkesin teşkilatta bir tanıdığı olduğunu hatta kendisinin de teşkilatta birçok arkadaşı bulunduğunu söyledi.

Fox, ABD'den İsrail'e göç eden ve Mossad'da görev yapmaya başlayan bir karakterin hikayesini anlattığı bir film üzerinde çalıştığını da belirtti.

'AJAN ARAYIŞINA' KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Öte yandan, Mossad'ın bu kadar göz önünde olmasını eleştiren eski teşkilat çalışanları da var. Bunlardan birisi de Eski ajan Orna Klein. Teşkilatın, medyadaki "melodramatik tasvirinin" ekibe katılan ajanların görevleri yerine getirmekte zorlanmalarına neden olabileceğini öne sürüyor.