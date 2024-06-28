Motokurye cinayeti davasında karar! İşte verilen cezalar...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten Mahkeme Başkanı, maktul Özgül'ün yakınlarına söz verdi.

Mahkemeden sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, tüm sanıkların birlikte hareket ettiklerini, cinayeti müşterek işlediklerini öne sürdü.

Müşteki ifadelerinin ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı görüşünde, sanık Halil İbrahim Demirci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci'nin ise beraatlerini talep etti.

- "HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Savcının görüşüne karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, önceki savunmalarında belirttiği gibi babası Mustafa Demirci'yi savunmak için hareket ettiğini öne sürüp, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler." dedi.

Sanıklar Açıkgöz ve Demirci de savcının görüşüne katıldıklarını belirttiler.

Daha sonra kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin, sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan verdiği 12'şer yıl hapis cezası kararını bozarak, sanıkların beraatlerine karar verdi.

Sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını da bozan daire, Demirci'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Keçiören'in Etlik semtinde, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Özgül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Davayı gören Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Halil İbrahim Demirci'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü ise aynı suça yardımdan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.