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Motorlu taşıtlar sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Muş'ta motorlu taşıtlar sınavında kopya çekmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA02 Ekim 2020 Cuma 14:27 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:27
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Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muş İMKB Anadolu Lisesinde 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen motorlu taşıtlar e-sınavına girenlere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aday ile kopya düzeneği hazırlayan 2 kişiye yönelik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda, düğme görünümlü kamera, kamera, kablosuz kulaklık, SIM kart, batarya, 36 mikro pil, 2 mobil internet sağlayıcı, yapıştırıcı ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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