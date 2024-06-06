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Motoruyla eşya taşıyıp trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza

Şişli'de, motosikletiyle eşya taşıyarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Motoruyla eşya taşıyıp trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza
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Şişli'de, 4 Haziran'da kaydedildiği belirlenen görüntülerdeki 34 BHT 393 plakalı motosikletin sürücüsünün M.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak", "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak", "Motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığı kullanmaması" maddelerinden 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan S.E.K'ye ise "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde yolcuların koruma başlığı kullanmaması" maddesinden 690 lira para cezası uygulandı.

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