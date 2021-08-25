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Motosiklet demir yüklü kamyonun altına girdi, bir kişi hayatını kaybetti

Elâzığ'da, demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir öldü, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:05
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Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki 23 ABT 304 plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki 23 FA 982 plakalı demir yüklü kamyonun altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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