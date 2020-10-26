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Motosiklet hırsızları gözaltına alındı

Bahçelievler'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 14:34 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:34
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22-23 Ekim'de Bahçelievler'de iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü fiziki çalışma sonucu Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'taki kapalı kasa kamyonetin içerisindeki 2 çalıntı motosikleti bir iş yerine indirmeye çalışan şüpheli Hüseyin S. ve Barbaros C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin motosikletle bir binanın önüne geldikleri, şüphelilerden birinin park halindeki motosikleti alarak kaçtığı görülüyor.

2 çalıntı motosiklet sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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