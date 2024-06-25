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Motosiklet sürücüsü yolda yürüyen baba ve 2 çocuğuna çarptı

Sultanbeyli'de caddede ilerleyen motosikletli, yolda yürüyen baba ve 2 çocuğuna çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA25 Haziran 2024 Salı 12:36 - Güncelleme:
Motosiklet sürücüsü yolda yürüyen baba ve 2 çocuğuna çarptı
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Kaza, 21 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosikletli dengesini kaybederek yere düştü. Sürücü ve motosiklet yerde sürüklendi.

O sırada sürüklenen motosiklet yolda yürüyen baba ve 2 çocuğuna çarptı. Baba ve çocuğu kazanın etkisiyle yere düştü. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli ve yayalar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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