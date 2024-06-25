Motosiklet sürücüsü yolda yürüyen baba ve 2 çocuğuna çarptı

Kaza, 21 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosikletli dengesini kaybederek yere düştü. Sürücü ve motosiklet yerde sürüklendi.

O sırada sürüklenen motosiklet yolda yürüyen baba ve 2 çocuğuna çarptı. Baba ve çocuğu kazanın etkisiyle yere düştü. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli ve yayalar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.