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Motosiklet türü araçların kazaların yüzde 52'sine karıştığı belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içlerinde son 2 ayda yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine yönelik 326 bin 472 işlem yapıldığını belirterek, 'Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır.' ifadelerini kullandı.

AA2 Mart 2025 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Motosiklet türü araçların kazaların yüzde 52'sine karıştığı belirlendi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında şehir içlerinde gerçekleştirilen motosiklet denetimleri ile emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Şubat tarihleri arasındaki trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen 1 milyon 547 bin 776 motosiklet denetimi sonucunda, motosiklet sürücülerine yönelik 326 bin 472 işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Şubat tarihleri arasındaki denetimlerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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