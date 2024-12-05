İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7304
  • EURO
    36,5382
  • ALTIN
    2958.26
  • BIST100
    9886.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosiklet tutkusu 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Güncel

Motosiklet tutkusu 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Fethiye'de 16 yaşındaki Anıl Berk Şahin'in kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet, metrelerce sürüklenirken genç sürücü kaza sonucunda hayatını kaybetti.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 00:37 - Güncelleme:
Motosiklet tutkusu 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Berk Şahin, kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • motosiklet kazası
  • Fethiye kaza
  • muğla

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.