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Motosiklet tutkusu canından etti! Bodrum'da 16 yaşındaki gençten acı haber

Bodrum'da virajı alamayarak ağaca çarpan 16 yaşındaki Taylan Dirik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
Motosiklet tutkusu canından etti! Bodrum'da 16 yaşındaki gençten acı haber
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Kaza, Gölköy Mahallesi Cennetkoyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taylan Dirik'in (16) kullandığı motosiklet, sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi ile ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dirik'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dirik, Uğur Camii'nde kılınacan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedildi.

Taylan Dirik'in Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik elektronik bölümünde okuduğu öğrenildi.

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