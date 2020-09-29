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Motosikleti sırtüstü yatarak kullanan magandanın ehliyeti iptal edildi, 1360 lira ceza kesildi

Bursa'da motosikletini sırtüstü yatarak süren M.T.'ye (22) polis ekiplerince toplam 1360 lira ceza kesildi. M.T.'nin motosikleti yatarak kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayrıca aday sürücü olduğu belirlenen M.T.'nin ehliyeti, ceza puan limitini doldurması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.

DHA29 Eylül 2020 Salı 14:14 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:14
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Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi’nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosikletin sürücüsü M.T., görenleri hayrete düşürdü. M.T., motosikletini, sırtüstü yatarak sürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün seyir halindeki motosikletin sele kısmına sırtüstü yatmış halde olduğu ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etmesine rağmen aynı şekilde yoluna devam ettiği görüldü.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.’yi yakaladı. M.T.’ye, ‘sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri’ suçundan 1228 lira; ‘trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmeliğe uymamak’ suçundan ise 132 lira ceza kesildi. Ayrıca aday sürücü olduğu belirlenen M.T.’nin ehliyeti, ceza puan limitini doldurması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.

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