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Motosikletle gelip rastgele ateş açtılar: Tekel bayi saldırısında 1 yaralı

Eyüpsultan'da 2 kişi, motosikletle geldikleri bir tekel bayisinde rastgele ateş açtı. Saldırıda tekel çalışanı elinden yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Motosikletle gelip rastgele ateş açtılar: Tekel bayi saldırısında 1 yaralı
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Olay, saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Cennet Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle tekel bayisine gelen 2 şüpheli, içeri girdikten sonra yanlarında bulunan silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı Yusuf A. (47) elinden yaralandı.

Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

  • eyüpsultan
  • tekel bayi
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