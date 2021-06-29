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Motosikletle otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA29 Haziran 2021 Salı 09:27 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 09:27
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Hatıplar Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Ali Ö. idaresindeki 07 AFM 988 plakalı otomobil ile Mehmet Arslan'ın (36) kullandığı 07 LKC 71 plakalı motosiklet, Hatıplar yol kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Rüya Buzgan ise yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

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