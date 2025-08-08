İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6796
  • EURO
    47,4511
  • ALTIN
    4430
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosikletli şüpheliler adliyede: Fatih'te kuyumcuyu kurşunladılar!
Güncel

Motosikletli şüpheliler adliyede: Fatih'te kuyumcuyu kurşunladılar!

Fatih'te döviz bürosuna silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Motosikletli şüpheliler adliyede: Fatih'te kuyumcuyu kurşunladılar!
ABONE OL

Mesihpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren döviz bürosuna 31 Temmuz'da motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken, Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada iki şüphelinin saldırı sonrası buluştukları bir kişiyle bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Motosikleti kullandığı belirlenen T.M.A, Güngören'deki ikamet adresinde kurusıkı tabancayla yakalandı. Saldırı anında motosiklette bulunan U.B. ile olay sonrası buluştukları U.Ü.B. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.