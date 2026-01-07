İSTANBUL 18°C / 14°C
  • Motosikletli trafikte dehşeti yaşattı: Kırmızı ışık dinlemedi, aynasını kırdı
Güncel

Motosikletli trafikte dehşeti yaşattı: Kırmızı ışık dinlemedi, aynasını kırdı

Arnavutköy'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tehlikeli anlara sahne oldu. Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yan aynasını kırarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 09:36
Motosikletli trafikte dehşeti yaşattı: Kırmızı ışık dinlemedi, aynasını kırdı
Olay, Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışmaya giren motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında gerginlik kısa sürede büyüdü.

KIRMIZI IŞIĞI HİÇE SAYARAK YOLUNA DEVAM ETTİ

Işıkların kırmızıya dönmesiyle otomobilin durduğu sırada motosiklet sürücüsü aracın yanına yaklaşarak aynaya sert bir şekilde vurdu. Ayna kırılırken, motosiklet sürücüsü kırmızı ışığı hiçe sayarak yoluna devam etti.

YAŞANAN ÖFKE ANLARI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan öfke anları araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletlinin aynayı kırdığı ve hızla uzaklaştığı anlar net şekilde görülüyor. Olayın ardından otomobil sürücüsünün durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

