Motosikletli trafikte dehşeti yaşattı: Kırmızı ışık dinlemedi, aynasını kırdı

Olay, Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışmaya giren motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında gerginlik kısa sürede büyüdü.KIRMIZI IŞIĞI HİÇE SAYARAK YOLUNA DEVAM ETTİIşıkların kırmızıya dönmesiyle otomobilin durduğu sırada motosiklet sürücüsü aracın yanına yaklaşarak aynaya sert bir şekilde vurdu. Ayna kırılırken, motosiklet sürücüsü kırmızı ışığı hiçe sayarak yoluna devam etti.YAŞANAN ÖFKE ANLARI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan öfke anları araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletlinin aynayı kırdığı ve hızla uzaklaştığı anlar net şekilde görülüyor. Olayın ardından otomobil sürücüsünün durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.