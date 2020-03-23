İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5915
  • EURO
    7,049
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    83046.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mourinho, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor
Güncel

Mourinho, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor

İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…

23 Mart 2020 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:08
ABONE OL

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Tottenham, takımın başına dünyaca ünlü Teknik Direktör Mourinho’yu getirmişti. Tottenham, Portekizli menajer sonrasında toparlanma sürecine girdi. Ancak sonrasında üst üste gelen sakatlıklar, bütün planları suya düşürdü. Ancak Mourinho’nun hırsı kaybolmadı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı. İngiliz basını da Tottenham’da yapılacak operasyonun ayrıntılarını okuyucularıyla paylaştı.

İLK 11 İÇİN ALINMAYACAK

Dailystar gazetesinin haberine göre; büyük planın parçalarından biri de F.Bahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi. 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11 için düşünülmüyor. Ancak kadro derinliği açısından Tottenham’ın onu kesinlikle transfer etmek istediği kaydedildi. Kane ve Son gibi isimlerin yokluğunda ciddi sıkıntılar yaşayan, birçok maça da forvetsiz çıkan Tottenham, ağır puan kayıplarıyla karşılaşmıştı. İngiliz temsilcisi önümüzdeki sezon da böyle bir sorun yaşamak istemiyor.

20 MİLYON EURO CİVARINDA

Haberde bonservis bedeliyle ilgili bir ayrıntı verilmedi. Ancak daha önce de “Tottenham-Muriqi” iddiaları İngiliz basınında yer almıştı. Fenerbahçe Yönetimi’nin 20 milyon euro civarında bir rakam istediği yazılmıştı. Tottenham, önümüzdeki sezon için geniş bir transfer bütçesi ayıracak. Büyük ihtimalle Fenerbahçe’nin istediği rakamı da verecekler. Türkiye’de şampiyonluk hedefleyen Muriqi’nin, takımın bu hedefin uzağında kalmasından sonra yaz aylarında İngiltere’nin yolunu tutması bekleniyor

12 GOL 4 ASİSTLİK KATKI

Vedat, ligde 18 maçta 12 gol atarken arkadaşlarına 4 kez de asist yaptı. Takımının skor yükünü çekenlerin başındaydı

(Akşam)

Komşuları ihbar etti... Yaşlı çiftin cenazeleri bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.