İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2021 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3062
  • EURO
    8,8662
  • ALTIN
    434.447
  • BIST100
    1473.45
Güncel

Mozart gemi mürettebatı Türkiye'de

Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Gabon'un başkenti Librevil'den Türkiye'ye uğurlandı.

AA29 Ocak 2021 Cuma 21:46 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 21:46
ABONE OL

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon’dan Türkiye’ye uğurlandığı bildirildi.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçilsi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.