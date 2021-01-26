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Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesi Türkiye'ye gönderilecek

Gine Körfezinde saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin THY uçağıyla bu akşam Türkiye'yi gönderileceği bildirildi.

AA26 Ocak 2021 Salı 17:23 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:24
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Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycanlı gemicimizin cenazesi Librevil'e getirildi. Cenazesini bu akşam THY uçağıyla Türkiye'ye göndereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan uyruklu gemicinin cenazesi bugün özel uçakla Port Gentil'den Gabon'un başkenti Librevil'e nakledilmişti.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

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