MPİ Sayısal Loto sonuçları 27 Ekim çekilişi Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekilişi 27 Ekim Cumartesi günü için sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. MPİ Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 27 Ekim 2018 Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulaması nasıl yapılır? Loto çekilişi ne zaman saat kaçta gerçekleşiyor? Milli Piyango çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? Sayısal Loto’nun bu haftaki şanslı rakamları neler oldu? soruların yanıtlarını araştıran milli piyango severler için ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Sayısal Loto sonucu 1161. hafta çekilişin merakla beklenen rakamların hangileri olduğunu belirledi. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 8, 25, 29, 31, 41 ve 47 olarak belirlendi. MPİ yetkililerinin ve noterin ortaklaşa gerçekleştirdiği canlı yayın kurumun resmi internet adresinden yayınlandı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çekilişte talihli rakamlar belirlenirken bir önceki çekilişte devir gerçekleşmişti. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları ile ilgili beklenen açıklamanın detayları star.com.tr'de.

27 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango’nun sitesi çöktü! Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 643 bin TL belirledi.Milli Piyango'nun en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto geçen hafta büyük ikramiye olarak 5 milyon 436 bin 334 lira vermişti. Milli Piyango İdaresi, 27 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklandı. Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Sayısal Loto oyununda sonuçlara göre 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devrediyor.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?



Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’te gerçekleşiyor. 21:15’te başlayan çekiliş, 21:18 civarında sona eriyor. 21:30’tan sonra kurumun büyük ikramiye verileri sayfasında, çekiliş gününe dair ikramiye verileri yayınlanıyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 24 EKİM 2018

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda saat 21.40'ta gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın olarak yayınlandı.

İşte, Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim: 34 - 8 - 22 - 28 - 1 - 15

24 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango’nun sitesi çöktü! Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 643 bin TL belirledi.Milli Piyango'nun en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto geçen hafta büyük ikramiye olarak 5 milyon 436 bin 334 lira vermişti. Milli Piyango İdaresi, 24 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklandı. Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Sayısal Loto oyununda sonuçlara göre 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devrediyor.



Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları:



1, 8, 15, 22, 28, 34





Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR 2018



Sayısal loto en çok çıkan (1996-2018) sayılar içerisinde birinci sırada olan sayı 38 sayısı oldu. 38 bu zamana dek 160 kez çıktı. İkinci sayı 18, 158 kez çıkarken, üçüncü sırada olan 21 sayısı, 155 kez çıktı. Dördüncü ve beşinci sırada olan 16 ve 40 sayıları, 153 kez çıktı. 1 sayısı ise bu zaman dek 152 kez çıktı. Sayısal loto en az çıkan sayılar, birinci ve ikinci sırada olan 6 ve 31 sayıları 125 kez çıkarken, 45 sayısı, 122 kez, 33 sayısı 121 kez, 37 sayısı 119 kez çıktı. Bu zaman dek çıkan en sayı ise 43 oldu. 43 sayısı 109 kez çıktı.