MPİ Süper Loto sonuçları 1 Kasım çekilişi bilet sorgula Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu mpi.gov.tr canlı izle

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım Milli Piyango Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ Süper Loto çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto çekilişi ne zaman? Loto çekilişleri canlı yayını neredene ve nasıl izlenecek? sorusu büyük ikramiye hayalleri kuranlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Geçen hafta Süper Loto da 9 haftadır devreden büyük ikramiye sahibini bulmuştu. Balıkesir Burhaniye'den bir kişi 24 buçuk milyon liranın tek başına sahibi oldu. Geçen hafta dudak uçuklatan ikramiye 24 milyon 541 bin lira Balıkesir Burhaniye'den bir kişinin olmuştu. Balıkesirli talihli henüz ortaya çıkmazken, belediye çalışanı Ali Kayman büyük ikramiyenin kendisine çıktığı söylentisi nedeniyle zor günler geçiriyor. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto çekilişine dair detaylar star.com.tr'de.



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA NASIL CANLI İZLENECEK?



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.



SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 10 - 18 - 22 - 26 - 28 - 32



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / BURHANİYE



6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 139

4 bilen kişi sayısı : 8.466

3 bilen kişi sayısı : 169.516



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.541.046,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.401,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 165,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,30 TL







SÜPER LOTO'NUN 24 BUÇUK MİLYONLUK İKRAMİYESİNİ KAZANAN TALİHLİ SIR OLDU



Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Süper Loto’da en büyük ikramiyeyi kazanan talihli ortaya çıkmazken, belediye çalışanı Ali Kayman’ın huzurunu bozdu. Sosyal medyada bir arkadaşının ikramiyenin Kayman’a çıktığını yazması üzerine herkes tebriğe koşarken, bir banka da görevlilerini Kayman’a gönderdi.



24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması Burhaniye’de merakı artırdı. Şans oyunları bayiinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. İkramiyenin belediye personeli Ali Kayman’a çıktığı yazılınca ortalık karıştı. Kayman’ın etrafı tanıdıkları ile dolarken, genç adam ikramiyenin kendisine çıkmadığını anlatamadı. Bir bankanın kendisine görevliler gönderdiğini anlatan 32 yaşındaki Ali Kayman, bir anda dostlarının arttığını söyledi. Kayman, “Bir arkadaşımız, Süper Loto’nun Burhaniye’ye çıktığı yönündeki haberlerden birinin altına paranın bana çıktığını yazmış. Telefonlarımız susmuyor.

Herkes beni tebriğe geldi. Bir anda dostlarım arttı. Günlerdir ikramiyenin bana çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun şakası bile kötü. Mesai arkadaşlarıma bile anlatamıyorum. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bir banka şubesi de bana memurlarını gönderdi. Ben şans oyunları oynayan bir insanım. Ancak ikramiye bana çıkmadı. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.



Ali Kayman’ın mesai arkadaşlarından Büşra Uras da, “Kayman bizim iş arkadaşımız. Biz de duyunca çok sevindik. Ama söylenen doğru değilmiş. Bu söylenti onu rahatsız etti” dedi.



9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor.

Oyunun Özellikleri



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.