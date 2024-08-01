MPTS'den kusurlu araçlara geçit yok

Şehir girişleri başta olmak üzere ilçe, belde ve köylere kadar yerleştirilen Sabit Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kusurlu araçları bir bir tespit eden emniyet, şehir merkezindeki çalışmalarını da Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile gerçekleştiriyor.

Şehir genelinde işlek cadde ve bulvarlara sivil polis aracı üzerine yerleştirilen kamera sistemi ile gerçekleştirilen denetimlerde, araçların çalıntı kaydı yok, plaka çalıntı, araç çalıntı, araç aranıyor, haciz yakalamalı araç, araç trafikten men gibi kusurları anında tespit ediliyor. MPTS'nin tespit ettiği kusurlu araçlar yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan trafik ekiplerine bildirilerek araçların cezai işlemleri uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen MPTS uygulaması gün boyu şehrin çeşitli cadde ve bulvarlarında uygulanıyor.