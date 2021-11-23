MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

DHA 23 Kasım 2021 Salı 23:17 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 23:52

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit oldu. Silah arkadaşlarını yasa boğan şehit binbaşının cenazesi Suriye'den Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için basşsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide kendisi ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, şehit binbaşı Mete Yıldırım'ın yarın sabah GAP Havaalanında düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacağını duyurdu.