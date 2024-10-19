MSB: 1 PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakolumuza teslim oldu

MSB'nin resmi X hesabından 1 PKK'lı teröristin Akçakale'deki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.

Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.



Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.... pic.twitter.com/59ZgGNNhbb