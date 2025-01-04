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Güncel

TSK terörist temizliğine devam ediyor! Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 Ocak 2025 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
TSK terörist temizliğine devam ediyor! Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk ve Gara bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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