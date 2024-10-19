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MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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